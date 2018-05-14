«الجامعة» تكرّم أمير الكويت في احتفالية كبرى

كرّمت جامعة الدول العربية أمس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت، تقديراً لجهوده البناءة في خدمة العمل الإنساني والسياسي إقليمياً ودولياً.

وأكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط أن «أمير الكويت يعد أحد الأعمدة الرئيسية في العمل السياسي والإنساني سواءً على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي، وذلك لما يتمتع به من خبرات سياسية كبيرة، لاسيما في إدارة الملفات والأزمات السياسية والإنسانية. وقد نجح في تقديم نموذج للاستقرار والمشاركة الشعبية والوحدة الوطنية لدولة الكويت».

وقال أبوالغيط في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه محمد سعد الهاجري، مدير إدارة الثقافة بالجامعة العربية، إن هذا التكريم يأتي لتسليط الضوء على ما يقدمه أمير الكويت من مبادرات ومساعدات للكثير من دول العالم سواءً العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

من جهته، أكد أحمد البكر، ممثل أمير الكويت المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية، أهمية هذا التكريم لأمير الكويت تقديراً لجهوده في نشر ثقافة السلام والإنسانية في العالم، منوهاً بـ«الدبلوماسية الكويتية الحكيمة التي مهدت الطريق لتتبوأ الكويت مكانة مرموقة على مستوى العالم».

كما أشار لجهود أمير الكويت «الداعمة للقضية الفلسطينية وكل أزمات المنطقة وجهوده لحل الخلافات العربية العربية والحيلولة دون تفاقمها إيماناً بأهمية الحوار البناء لحل الخلافات».