قوات التحالف تبدأ عمليات واسعة تجاه الحديدة

أكد العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن أن قوات التحالف العربي بدأت اليوم عمليات عسكرية واسعة و كبيرة باتجاه مدينة الحديدة و تواصل التقدم شمالا وذلك بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربي محافظة تعز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية و مفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الشحي إن قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها و فئاتها تشارك في العمليات العسكرية إضافة إلى المشاركة الفاعلة للقوات السودانية بروح معنوية عالية و انسجام و تناغم كاملين وبإسناد بري و بحري و جوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي و المقاومة اليمنية وتتساقط مواقعها تباعا وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم و أسلحتهم وقتلاهم بعد السيطرة على مناطق استراتيجية و قطع خطوط إمداد التعزيزات عنهم.

ونوه إلى أن صفوف ميليشيات الحوثي تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل بينهم قيادات تعبوية و عملياتية .. مشيرا إلى أن عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب من ساحات المعارك في ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

وشدد الشحي على مواصلة قوات التحالف العربي انتصاراتها الحاسمة في الساحل الغربي بعد تحرير الكثير من المديريات بالكامل من قبضة الحوثيين إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير ما تبقي من مناطق الساحل من تلك الميليشيات.

ولفت إلى أن جبهات الساحل الغربي لليمن تشهد عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على مناطق جديدة و دحر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن مدينة الحديدة و مينائها و تعز من الجهة الغربية.



وقال قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن في ختام تصريحاته لـ" وام " : " سنحرر اليمن من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ليبقى لأهله عزيزا أبيا كريما .. و سنساهم في إعادة الإعمار و البناء ليحيا اليمنيون على أرضهم مصانين كرماء .. سعداء " .. وأضاف : " لا مطامع لنا في اليمن .. و غايتنا أن يعيش المواطنون اليمنيون حياة كريمة .. و أن يدار اليمن من قبل أبنائه دون تدخلات خارجية لا تريد الخير لهذا البلد الطيب وأهله" .