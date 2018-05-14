بإسناد إماراتي..الشرعية تحرر ميناء الحيمة

حررت المقاومة اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ميناء الحيمة شمال الخوخة وسط فرار وانهيار لميليشيا الحوثي الانقلابية من جبهات القتال، فيما تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في منطقة البرح شمال غرب محافظة تعز، بينما أعلن الجيش الوطني استكماله تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف. وفي سقطرى وصلت قوات سعودية ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية بغرض التدريب والمساعدة.



وتمكنت قوات المقاومة اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير ميناء الحيمة شمال الخوخة وسط فرار وانهيار لميليشيا الحوثي الانقلابية من جبهات القتال. وجاء تحرير ميناء «الحيمة» بعد أن تم تحرير مديرية الوازعية بالكامل ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



الخط الدولي

في الأثناء، أعلن الجيش الوطني استكماله تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف. وأكد قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش، طبقاً لما نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبرنت»، أن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم تحرير الخط الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف.



وأوضح المقدم جفيش أنه تم تحرير الخط الدولي بشكل كامل، بعد معارك ضارية خاضها أبطال الجيش مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً إلى أنه تم تأمين منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الخط الدولي ذاته.



وأكد قائد الكتيبة أن المعارك التي شاركت بها مدفعية التحالف العربي أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.



معارك البرح

إلى ذلك واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في منطقة البرح شمال غرب محافظة تعز، حيث تدور معارك عنيفة في محيط المدينة بين قوات من ألوية العمالقة بمشاركة مروحيات الأباتشي ومقاتلات تحالف دعم الشرعية والميليشيا الانقلابية وسط انهيارات متلاحقة وفرار مقاتلي الميليشيات من المرتفعات المحيطة بمدينة البرح.



وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الشرعية تحاصر مدينة البرح من ثلاثة اتجاهات، في حين تشن طائرات التحالف غارات مكثفة على ما تبقى من مواقع وجيوب للميليشيات.



وبسيطرة الشرعية على البرح تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات في الساحل الغربي من جهة تعز، والتي ظلت تحت قبضة الميليشيات لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطني بإسناد من التحالف للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة ومينائها الاستراتيجي. وتتبع البرح مديرية مقبنة، وهي أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً، وتطهيرها يلفّ حبل المشنقة حول رقبة الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، وذلك بخسارتها أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الواقعة غرب تعز.



قوات سعودية

من جهة أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية. وقال التحالف إن التحرك يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية. وأكد التحالف أن الهدف من تواجد القوات السعودية في الجزيرة هو التدريب والمساعدة.