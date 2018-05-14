العبادي يتصدر الانتخابات العراقية

تتصدر قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نتائج الانتخابات التشريعية، يتبعها تحالف "سائرون" غير المسبوق بين الزعيم مقتدى الصدر والحزب الشيوعي، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وبحسب أرقام من مصادر سياسية رفيعة عدة، فإن قائمة العبادي حصلت على نحو 60 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وحل في المركز الثاني تحالف "سائرون" بين التيار الصدري والشيوعيين، الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات ضد الفساد ويدعون إلى تغيير الطبقة السياسية.

وأشار المسؤولون إلى أن تحالف "سائرون" حصل على 51 مقعدا في البرلمان المقبل.

وفي المركز الثالث، بنحو ثلاثين مقعدا، حل تحالف "الفتح" الذي يضم قادة فصائل الحشد الشعبي وفق المصادر نفسها.

وبعدد مقاعد أقل، حلت لائحتا رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وأياد علاوي.