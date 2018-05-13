شركة المانية تعتذر للسعودية

بعد ساعات من بيان السفارة السعودية في ألمانيا بشأن قيام شركة Eichbaum بوضع علم المملكة على أغطية أحد منتجاتها الكحولية، قامت الشركة بتقديم اعتذارها عن ذلك الفعل وتوضيح ملابساته على موقعها الرسمي.

وأعلنت الشركة الألمانية وقفها تصنيع الأغطية التي تحمل علم المملكة وسحبها جميع المنتجات التي تحتوي على علم المملكة العربية السعودية، مبينة أن الكمية التي ضختها في الأسواق قليلة، وتتواصل مع مختلف الموزعين بشأن ذلك.

وتوقعت الشركة أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع لن توجد أي من المنتجات التي تحمل شعار المملكة، منوهة إلى حذفها أي صور للمنتج من منصاتها في مواقع التواصل المختلفة.

وبينت أن ذلك كان جزءا من خطتها التسويقية لكأس العالم، التي تتمحور حول وضع أعلام مختلف الدول المشاركة في البطولة على منتجاتها المختلفة.

وقدمت الشركة اعتذارها لجميع المسلمين في العالم، بعد تلقيها العديد من الشكاوى -بحسب بيانها- موضحة أن الهدف كان المشاركة في الحدث العالمي «كأس العالم 2018»، دون اهتمامها بالمظاهر الدينية والسياسية، وعدم معرفتها بالأبعاد الدينية لعلم المملكة العربية السعودية. واعتبرت الشركة استخدامها «خاطئ» للعلم وتم ذلك دون قصد.