اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة القطرية الإيرانية في الدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاحد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر، وذلك بعد انقطاع دام 13 عاما.

وتوجه وفد إيراني يضم 70 من الخبراء ورجال الاعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحة في حديث لمراسل "ارنا"، انه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين.

وتابع قائلاً إن هناك خمس لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين إيران وقطر أخذ منحى جديدا ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جداً، إلا أنه من المتوقع ان يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

وأكد: ليس هناك عقبة جادة تعترض تعزيز العلاقات بين البلدين، متوقعا بذلك التوصل الى نتائج مطلوبة من خلال تنفيذ البرامج المخططة.

يذكر أن الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية بين إيران وقطر يبدأ اليوم الاحد على مستوى الخبراء ويستمر غدا على المستوى الوزاري.

وقد شهدت العلاقات الايرانية القطرية نموا ملحوظا خلال العام الاخير بعد ما قطعت كل من السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 250 مليون دولار.