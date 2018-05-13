أميركا تحصّن بعثاتها تحسّباً لتداعيات نقل السفارة

كشفت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أن الخارجية الأميركية عزّزت أمن بعثاتها الدبلوماسية في العالم الإسلامي منذ أسابيع، وذلك قبل الافتتاح المزمع لسفارتها الجديدة في القدس المحتلة غداً الإثنين، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية موقف رومانيا والتشيك والمجر، الذي حال دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي بشأن القدس، في وقت استنكرت جامعة الدول العربية انتقادات وجهها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، بشأن موقف الجامعة إزاء قضية القدس، في حين دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرات العودة غداً.

وتتوقع الإدارة حدوث احتجاجات رفضاً لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ترامب بالفيديو

وسيتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً عبر الفيديو خلال حفل تدشين السفارة في القدس، كما أعلن السفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي أضاف «إننا في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر المشاركة في هذا الحدث التاريخي».

وفي رام الله، أدانت القيادة الفلسطينية موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، الذي حال دون صدور بيان أوروبي يؤكد رفض نقل السفارة إلى القدس، واعتبرت أن هذا الموقف يشكل خرقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

انتقاد لتركيا

وفي القاهرة، استنكرت جامعة الدول العربية تصريحات لوزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، بشأن وجود تراجع داخل العالم الإسلامي، وبخاصة الجامعة العربية، بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأعرب المتحدث باسم أمين عام الجامعة محمود عفيفي، في بيان، عن الأسف إزاء إصرار الوزير التركي على استهداف الجامعة بشكل سلبي ونهج استعلائي، وقال: إن ذلك يطرح مجدداً علامات استفهام حقيقية حول الموقف التركي الحقيقي إزاء المنظومة الإقليمية العربية، خاصة إذا ما ربطنا بذلك، أيضاً، التدخل التركي في الأرض العربية.

وأضاف المتحدث أنه كان الأولى بمن يطلقون التصريحات «العنترية» المزايدين على قضية فلسطين، أن يتابعوا الأمور بشكل أكثر توازناً للتعرف إلى الجهود والاتصالات المكثفة التي قامت بها الجامعة ودولها، منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس الجامعة في ديسمبر الماضي.

مسيرات العودة

إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرات الغد بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وغزة والداخل عام 1948 والمخيمات والشتات، كما دعت الهيئة في مؤتمرٍ صحافي لها للاحتشاد الكبير في المناطق الشرقية لقطاع غزة ونقاط التماس في الضفة غداً بدءاً من الساعة 10 صباحاً، داعية أهل الداخل المحتل للاحتشاد في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، وأعلنت الهيئة عن توقف حركة السير الساعة 12 ظهر اليوم لمدة 5 دقائق، وإطلاق صافرات الإنذار في كل الأراضي الفلسطينية ومخيمات العودة.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم مع غزة بعد يوم من تعرضه لأضرار خلال احتجاجات فلسطينية.

معبر رفح

أعلنت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين استثنائياً، وذلك لمدة لمدة أربعة أيام متصلة، وبدأ وصول وتدفق العالقين الفلسطينيين من الاتجاهين، حيث عبر أول فوج من الفلسطينيين من معبر رفح إلى داخل الأراضي المصرية بعد إنهاء إجراءات السفر، حسبما أفاد الحاج كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية، ومختار(رئيس) الجالية الفلسطينية.