الكويتيون يدلون بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس البلدي

أدلى الناخبون الكويتيون أمس بأصواتهم لاختيار 10 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي الـ12 وفقاً للقانون رقم 33 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 والمرسوم رقم 94 لسنة 2018. وتجري هذه الانتخابات وفقاً لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة ويعتبر حكم هذه المادة وقتياً ينتهي بإجراء انتخابات (البلدي). ويتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 519636 ناخباً وناخبة منهم 248590 ناخباً مقابل 271577 ناخبة.

أما المرشحون في هذه الانتخابات فيتوزعون على الدوائر الانتخابية العشر بواقع أربعة مرشحين في الدائرة الأولى، وأربعة في الثانية، و13 في الثالثة، و17 في الرابعة. وسجل في الدائرة الخامسة خمسة مرشحين وفي السادسة سبعة وفي الدائرة السابعة ثلاثة بينهم سيدة واحدة وفي الدائرة الثامنة تسعة في حين كان نصيب الدائرة التاسعة ستة مرشحين، بينما قدم خمسة مرشحين أوراق ترشحهم عن الدائرة العاشرة.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات بـ 15 يوماً سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين توافر الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن تتوافر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها وأهمها الحصول على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.