انشقاق مسؤولين كبار للحوثيين في البيضاء

أعلن مدير أمن مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء العقيد عبد الله صالح معرجي انشقاقه عن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فور وصوله إلى محافظة مأرب.

والتقى الضابط المنشق بمحافظ محافظة البيضاء صالح بن أحمد الرصاص في محافظة مارب.

وأفادت مصادر يمنية بأن معرجي وصل إلى محافظة مأرب مع عدد من المسؤولين المحليين لدى مليشيات الحوثي بعد انشقاقهم عن المتمردين.

وفي يناير الماضي، أعلنت قيادات ميدانية تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء، انشقاقها عن ميليشيات الحوثي وانحيازها للقتال في صفوف الجيش الوطني في منطقة اليتمة بالمحافظة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض ميليشيات الحوثي إلى خسائر كبيرة على الأرض في جبهات الساحل الغربي ومحافظة تعز.