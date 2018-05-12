خبير مصري يتوقع انهيار سد النهضة

توقع أحمد الشناوي الخبير في شؤون الموارد المائية وتصميمات السدود في مصر، انهيار سد النهضة بحلول عام 2022 بعد انتهاء ملئه، على غرار سد كينيا الذي انهار قبل 3 أيام.

وأضاف الشناوي، أن سد سولاي القريب من مدينة ناكورو في كينيا انهار بسبب عاصفة مطرية، وهو مبني على نفس نوعية وطبقة الفالق الأرضي التي يتم بناء سد النهضة عليها، ما ينبئ بانهيار سد إثيوبيا بعد انتهاء ملئه.

وأوضح -وفقا لوسائل إعلام مصرية - أن انهيار سد النهضة سيسبب تسونامي بارتفاع أمواج يصل إلى 145 مترا ما يعني تدمير مصر والسودان وإبادة أكثر من 80 مليون نسمة هم سكان محافظات نهر النيل.

وانهار منذ أيام سد سولاي القريب من مدينة ناكورو التي تقع على حوالى 160 كم شمالي نيروبي في كينيا وارتفع عدد قتلاه إلى 48 خلال 72 ساعة فقط.