صفقة لشراء «نيوز ماكس»

تستمر قطر في البحث عن داعم وراع بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث كشفت صحيفة أميركية عن مفاوضات سرية تجريها الحكومة القطرية لشراء «حصة مؤثرة» من صحيفة وشبكة «نيوز ماكس» المحسوبة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقاً لصحيفة «بوليتكيو»، وردها معلومات تفيد بأن الشقيق الأصغر لأمير قطر، محمد بن خليفة آل ثاني، التقى مسؤولي «نيوز ماكس»، لمناقشة بنود الصفقة. وذكرت الصحيفة، أن الغرض من هذه الصفقة، التقرب من ترامب ومراكز صنع القرار في واشنطن، واصفة الصفقة بأنها «محاولة مجنونة» لاستقطاب حلفاء يساعدونها على مواجهة المقاطعة العربية.

وقالت الصحيفة إن «مهمة محمد بن خليفة في الولايات المتحدة هي شراء داعمين للدوحة وتحديداً من المؤثرين على الرئيس ترامب»، وحاولت الصحيفة العثور على تعليق من السفارة القطرية في الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين رفضوا التعليق على الأمر.

وتؤكد الصحيفة، أن محاولات إبرام الصفقة مستمرة منذ يناير الماضي، وأن العديد من اللقاءات تمت بحضور مدير هيئة الاستثمار القطرية وعدد من الوزراء القطريين، وكشفت أن قطر عرضت 90 مليون دولار. وترى الصحيفة، أن قطر تريد تكرار الدور الذي تلعبه «الجزيرة» في الشرق الأوسط، عن طريق الاستحواذ على «نيوز ماكس»