بإسناد قواتنا.. انتصارات متتالية للمقاومة اليمنية

وجهت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة ضربات قاصمة لميليشيا الحوثي الإيرانية على طريق الحديدة، ذلك في إطار العملية العسكرية الضخمة التي تشنها لدحر المتمردين على طول هذه الجبهة.

وسيطرت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية على معسكر العمري في الساحل الغربي. كما تمكنت المقاومة اليمنية، من تحرير منطقة كهبوب وجبل العمري ودحر الميليشيا، وسيطرت على جبال كهبوب وحجيجة وقلع وتبة مفيطة والقرون الثلاثة وسلسلة جبلية تطل على مواقع استراتيجية غربي محافظة لحج، فيما تواصل تطهير جيوب وأوكار الميليشيا وتمشيط المناطق المحررة من الألغام. ولقي ٦٠ عنصراً من الميليشيا مصرعهم بينهم ٥ قياديين.

على صعيد آخر أعلن الناطق باسم التحالف العسكري أنه تم الاشتباه بسفينة شحن تركية متجهة إلى ميناء الصليف بعد حدوث انفجار بها وقد قامت قوات التحالف بسحب السفينة التي تحمل اسم إنجي إنيبولو إلى ميناء جازان، حيث قامت بمعاينتها ووجدت انفجاراً من الداخل إلى الخارج، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة حمولتها وخاصة أنها كانت متوجهة إلى اليمن علماً بأن حمولتها المعلنة كانت 50 ألف طن من القمح الروسي.

وقال الناطق باسم التحالف العسكري، إن سفينة تابعة للتحالف تلقت بلاغاً من ربان السفينة أفاد بظهور فتحة في وسط السفينة على الجانب الأيسر.

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