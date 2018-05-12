شهيدان و731 إصابة بالرصاص شرق غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 731 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 8 بحال الخطر و3 حرجة جداً.

والمئات بالاختناق أمس، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

كما استشهد المواطن هاني العداربة متأثراً بجروح أصيب بها جراء دهسه من قبل حافلة إسرائيلية في مدينة الخليل قبل أيام. فيما أطلق 3 مستوطنين طائرة ورقية حارقة باتجاه قطاع غزة في محاولة لإشعال حريق في مزروعات الفلسطينيين شرق مدينة غزة فارتدت عليهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد جبر سالم أبو مصطفى (40 عاماً)، برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

وذكرت الوزارة أن الشهيد مصطفى أصيب بطلق ناري في صدره، خلال مشاركته أمس في مسيرة «جمعة النذير»، حيث جرى نقله إلى المستشفى، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده. كما استشهد المواطن هاني العداربة متأثراً بجروح أصيب بها جراء دهسه من قبل حافلة إسرائيلية في مدينة الخليل قبل أيام، ونقل على إثرها إلى أحد المشافي بأراضي العام 48 وأعلن عن استشهاده أمس.

وتواصلت أمس وللجمعة السابعة على التوالي، مسيرات العودة السلمية، عند السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، بمشاركة آلاف من المواطنين، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة.

وبدأ الفلسطينيون منذ ساعات الصباح الباكر بالوصول على نقاط التماس عند حدود القطاع، إلا أن قوات الاحتلال هاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 36 شخصاً بالرصاص الحي بينهم صحافي يعمل لدى وكالة صحافة ألمانية أصيب برصاصة في قدمه ووصفت إصابته بالمستقرة، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم طواقم طبية وصحافية.

المحافظات الشمالية

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات سلمية خرجت للتنديد بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وقراراه نقل سفارة بلاده إليها الأسبوع المقبل. ففي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين على فعالية سلمية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، احتجاجاً على نبش القبور في هذه المقبرة الإسلامية.

وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، واعتدوا بالضرب على آخرين، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في رأسه، وعدد آخر برضوض.

محافظة رام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة أصيب شاب بعيار ناري من نوع «التوتو» في قدمه، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب صلاة الجمعة أمس. وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكذلك الغاز المدمع بكثافة تجاه الشبان في يوم غضب احتجاجاً على إعلان ترامب، واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

طائرة ورقية حارقة

إلى ذلك، أطلق 3 مستوطنين أمس طائرة ورقية حارقة باتجاه قطاع غزة في محاولة لإشعال حريق في مزروعات الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة الورقية ارتدت إلى مستوطنة «ناحل عوز» شرق غزة بفعل الرياح الغربية متسببة بحريق في المستوطنة.

وحاول هؤلاء الثلاثة تقليد الشبان الفلسطينيين الذين يطلقون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

الى ذلك زعم الاحتلال ان سائقا فلسطينيا حاول دهس جندي اسرائيلي في نقطة تفتيش قرب مستوطنة «شابي شمرون» شمال نابلس. وأصيب الجندي بجراح وان سائق المركبة فر من المكان.

فتح معبررفح

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أمس، بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري، لمدة أربعة أيام في كلا الاتجاهين.

وقالت السفارة في بيان لها أمس، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام في كلا الاتجاهين، بدءاً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء، وذلك لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح بشكل دائم مع فتحه بشكل استثنائي كل فترة.