البيت الأبيض يدعو للضغط على إيران بسبب زعزعتها لاستقرار الشرق الأوسط

دعت الإدارة الأميركية البلدان الأخرى لرفع سقف ضغوطها أيضا على إيران على خلفية زعزعتها لاستقرار دول الشرق الأوسط.

وقال بيان وزعه البيت الأبيض الجمعة في واشنطن إن سلوك إيران خطير ومتهور.

وأضاف البيان قائلا: "الحرس الثوري الإيراني يستخدم المال ليمارس نفوذا مزعزعا للاستقرار في الشرق الأوسط ، برغم أن الشعب الإيراني صار ضحية لاقتصاد وطني ضعيف".

وأوضح البيان أن جماعات موالية لإيران في اليمن أطلقت صاروخا تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البيان قائلا: "إنه الوقت الذي تمارس فيه الأمم الواعية بمسؤولياتها الضغط على إيران من أجل تغيير هذا السلوك الخطير".