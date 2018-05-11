الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً أطلقه الحوثيون على جازان

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت ودمرت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً في سماء الرياض. واعترضت صواريخ الباتريوت الصاروخ، وسُمع صوت الاعتراض في أكثر من مكان في العاصمة السعودية.

والأحد الماضي، اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران.

و الصاروخن اللذين أطلقتهما الميليشيات الحوثية جاءا من عمق صعدة، ودمرا من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي فور دخولهما مجالها الجوي.

يأتي هذا بعد سلسلة هزائم متتالية تلقتها الميليشيات، خاصة بعد تحرير عدة مواقع استراتيجية في صعدة.