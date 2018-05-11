الكويت والفلبين توقعان اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية

وقعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية اليوم الجمعة، اتفاقية لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو: “قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين”.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الفلبيني، أن بلاده ستعين سفيرًا جديدًا في الكويت.

وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية لوكالة “فرانس برس”: “أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الان ان نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية”.

وأضاف ان الاتفاقية “تمنح عددا من الحقوق للعمال الفلبينيين”، موضحا “سيكون بمقدورهم مثلا الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في امكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون الى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعيا”.