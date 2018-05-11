المقاومة اليمنية وألوية العمالقة و"التهامية" تشن هجوماً واسعاً على الحوثيين

شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية هجوما واسعا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية في الطريق المؤدي إلى مديرتي الجراحي وزبيد لاستعادة السيطرة عليهما وطرد الميليشيات الحوثية التي لحقت بها هزائم متلاحقة وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وتمكنت قوات المقاومة من اختراق الخطوط الأمامية لميليشيات الحوثي في عملية عسكرية نوعية ومباغته أجبرتها على التراجع تحت وابل من النيران وغطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية.

وتواصل قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضمن عمليات عسكرية واسعة أنهكت القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها وهروب جماعي لعناصرها من جبهات القتال بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم.

وأضافت أن قوات المقاومة نجحت من تحقيق تقدم كبير وانتزاع مناطق استراتيجية من مليشيات الحوثي الإيرانية بوتيرة متسارعة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.