القوى الأمنية العراقية تصوّت في انتخابات البرلمان

شارك ضباط وجنود من الجيش والشرطة العراقيين في جميع أنحاء البلاد، أمس، في عملية التصويت الخاصة بالقوات الأمنية، في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد إعلان دحر تنظيم داعش.

وقبل يومين من الانتخابات العامة التي تجري غداً، فتحت مراكز الاقتراع الموزعة على مدارس عدة أبوابها أمام نحو مليون ناخب مسجل من القوات الأمنية.

وفي الموصل، أعرب الشرطي رينان خالد المتحدر من بلدة بعشيقة المجاورة، عن أمله في أن يجعل النواب الـ34 عن محافظة نينوى، إعادة البناء أولوية لهم. وأضاف: «سأنتخب من أجل مستقبل عائلتي وأجيال العراق، وحتى يصل الرجل المناسب للمكان المناسب».

وتوافد العشرات من عناصر الشرطة ولواء رئاسة الجمهورية مع انطلاق العملية الانتخابية، ببزاتهم العسكرية إلى مدرسة الأمل الابتدائية في الكرادة بوسط بغداد، وفق ما لاحظ صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية في المكان. ورداً على تهديد تنظيم داعش باستهداف الناخبين ومراكز التصويت، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة على مداخل المراكز، وقامت بتفتيش الوافدين مرتين قبل الدخول.

وفي إقليم كردستان العراق، شارك مقاتلو البشمركة في الاقتراع. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نحو 24.5 مليون ناخب يمكنهم التصويت في البلاد، بينهم 3.5 ملايين يصوتون لأول مرة. وأشارت المفوضية أيضا إلى أن نحو مليون ناخب عراقي مغترب، سيصوتون في 136 مركزاً موزعة على 21 دولة في العالم.