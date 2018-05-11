قطر تفشل في اجتذاب السياح وانخفاض كبير في عدد زوارها

كشفت تقارير رسمية أن قطر فشلت رغم التسهيلات الكبيرة التي نفذتها خلال الفترة الماضية في تحسين أرقام السياحة خلال الربع الأول من العام 2018 وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية انخفاض زوّار قطر بنسبة 38%.

وأوضحت الوزارة في التقرير الشهري الصادر أمس، أن عدد الزوار بلغ 535.3 ألف زائر خلال الفترة، مقابل 864.4 ألف زائر في الفترة المناظرة من العام السابق. وحسب التقرير، بلغ عدد الزوار القادمين من أوروبا نحو 185.3 ألف زائر، مستحوذة على 35% من إجمالي الزائرين خلال الفترة. وسجل الزوار من الدول الآسيوية الأخرى نحو 203 آلاف زائر، مستحوذة على 38% خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

وذكر التقرير أن عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي سجل 54.3 ألف زائر (بنسبة 10%)، بينما سجلت الدول العربية الأخرى نحو 31.37 ألفاً (6%). وقطعت أربع دول عربية - السعودية والإمارات والبحرين ومصر - علاقتها مع قطر في 5 يونيو 2017، بعد اتهام الأخير بدعم وتمويل الإرهاب.

ولم تشفع الإجراءات والتسهيلات وإعفاءات تأشيرات الدخول في تحسن أرقام السياحة الوافدة لقطر، خلال الربع الأول لعام 2018. وتأثرت السياحة الوافدة إلى قطر بنحو حاد، بسبب تبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، منذ يونيو 2017.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. ويأتي كل هذا التراجع، على الرغم من التسهيلات التي أعلنتها قطر بعد قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، عندما أعلنت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها.