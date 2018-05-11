عقوبات أميركية على إيران وسط تطمينات أوروبية

أعلنت واشنطن أنها بدأت محادثات مع الحلفاء بشأن إيران على خلفية انسحابها من الاتفاق النووي كما اعلنت فرض عقوبات عليها، فيما دعت موسكو إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على الاتفاق، وسط تطمينات أوروبية لطهران بالبقاء في الاتفاق.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة أمس، على ستة أشخاص قالت إنهم تربطهم صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ثلاثة كيانات إيرانية، بعد أيام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وأفاد مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو بدأ فور عودته من كوريا الشمالية، أمس، محادثات مع الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في محاولة لإقناعهم بالضغط على إيران من أجل كبح برامجها النووية والصاروخية.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن مباحثات تجرى بالفعل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيضا اليابان والعراق وإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، وذلك منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. وأوضح مسؤول كبير بالوزارة عن المحادثات المقرر أن يجريها بومبيو وكبير المفاوضين بشأن إيران برايان هوك «سيكون هناك مسعى للتواصل مع العالم والحديث مع شركائنا الذين يشاركوننا المصالح.

ستكون هذه المرحلة الأولى». وأضاف أن المحادثات ستركز على كيفية تكثيف الضغط على إيران «بشكل بناء يؤدي إلى جلوسهم إلى طاولة المفاوضات». وتابع المسؤول قائلا «الهدف النهائي هو وضع الأساس لعودة الجميع إلى طاولة التفاوض على اتفاق جديد».

ونفى وليام بيك المسؤول في إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية أن يكون الهدف من حملة الضغط على إيران هو تغيير النظام. وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «كلا، نحاول تغيير سلوك النظام». وأضاف أن واشنطن ستستخدم الدبلوماسية لإقناع حلفائها بالسير على خطاها وإعادة فرض عقوبات على طهران.

مطالب روسية

في الغضون، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باتخاذ تدابير من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. وخلال لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال لافروف في موسكو: «من المهم أن تجري كل الدول الراغبة في التمسك بالاتفاق، محادثات بهذا الشأن».

وذكر أن إلغاء الاتفاق من شأنه أن يهدد استقرار الشرق الأوسط. وقال لافروف للصحفيين إن المشاركين المتبقين في الاتفاق يجب أن يعملوا «للحفاظ على هذه الوثيقة المهمة من أجل الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال متمسكة بالاتفاق بغض النظر عن الانسحاب الأميركي. وأضاف لافروف أن روسيا عازمة على الاستمرار في التواصل مع ألمانيا بهذا الشأن.

من جهته، قال ماس إن ألمانيا تريد المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة بشأن عقوبات محتملة تخطط واشنطن لفرضها على إيران. وقال البيت الأبيض أمس إن ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على طهران وإن هذا ربما يكون في الأسبوع المقبل لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل. وأضاف إن من المهم للولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان الآثار الجانبية لمثل هذه العقوبات على أطراف ثالثة.

وقال ترامب إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وستستهدف هذه العقوبات أيضا الشركات الأجنبية التي تدخل في أنشطة عمل مع طهران وستقوض ما قال ترامب إنه «اتفاق مروع أحادي ما كان يتعين على الإطلاق إبرامه».

وأعلنت الخارجية الروسية أن روسيا وإيران ستواصلان «تعاونهما الوثيق» حول الاتفاق النووي. وجاء في بيان للوزارة أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الإيراني عباس عرقجي شددا خلال لقاء في طهران على «تمسكهما بإنقاذ الاتفاق».

تحديات أوروبية

في الأثناء، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المانيا إلى أن تكون «على مستوى» الإصلاحات التي باتت ضرورية بشكل أكبر في أوروبا مع تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتزايد عن التعددية.

وتلقي الأزمة الدبلوماسية التي نشأت عن إعلان الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني بظلالها على مراسم تسليم ماكرون جائزة «شارلمان» الأوروبية على «رؤيته القوية لأوروبا جديدة»، حيث تسلمها أمس، من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مدينة آخن.

وترى باريس أن الأزمة حول إيران يمكن اعتبارها بمثابة اختبار لإرادة اقامة «سيادة أوروبية» يدعو إليها ماكرون باستمرار في خطبه حول «إعادة بناء» الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه المقترحات ورغم الاهتمام الذي تثيره، تواجه صعوبة في احداث دينامية خصوصاً بسبب برودة الرد في المانيا.

حيث تثير فكرة إقامة ميزانية لمنطقة اليورو أو منصب وزير مالية للاتحاد الأوروبي مخاوف من أن تجد البلاد نفسها مضطرة للسداد بالنيابة عن دول أخرى. وقال ماكرون للتلفزيون الألماني إن «المانيا سيتعين عليها تحديد ردها بحلول يونيو وانا في انتظاره ولدي آمال كبيرة بأن تكون المستشارة وحكومتها على مستوى هذه اللحظة التاريخية لأوروبا».

ورحب ماكرون بتصريحات وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بأن المرحلة المقبلة تشكل «أكبر فرصة» لإحراز تقدم في الاندماج أوروبي «منذ تسعينات القرن الماضي».

واستغلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي أحد رعاة الاتفاق، انسحاب أميركا لتشير إلى أنه يجب على أوروبا أن تتعلم أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا. وقالت: «يجب على أوروبا أن تدير شؤونها بنفسها»، وذلك خلال إلقاء كلمة في مدينة آخن بغرب البلاد في فعالية تحتفل بالوحدة الأوروبية.

كما أكدت ميركل، عبر حديث هاتفي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على تمسك ألمانيا وكذلك فرنسا وبريطانيا بالاتفاق. وأشارت إلى أن على الحكومة في طهران أيضا أن توفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وصرح الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة أعلنت عن تأييدها لقيام دائرة أكبر من الدول بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، بما في ذلك دورها في كل من سوريا واليمن. وأوضح زايبرت أن ميركل أدانت الهجمات الإيرانية على المواقع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان وطالبت إيران بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

إنقاذ الاتفاق

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن سلامي قوله «أوروبا لا تستطيع التحرك بشكل مستقل فيما يتعلق بالاتفاق النووي». وأضاف إن «أعداء إيران لا يسعون للمواجهة العسكرية.

يريدون الضغط على بلادنا بالعزلة الاقتصادية... المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس الدبلوماسية».

خسارة عقود

قلل الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات من شأن خسارة العقود مع شركات الطيران الإيرانية نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال دينيس إيه مويلينبورغ، إن شركته لم تكمل بعد خطط إنتاج الطائرات ضمن صفقة ترخيص تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وأضاف أمام نادي واشنطن الاقتصادي إن «بوينغ لم تلتزم بأي عمليات إنتاج لتصنيع الطائرات التي تعتزم (الشركة) تصنيعها لشركتي طيران إيرانيتين، انطلاقاً من احتمالية إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق». وتابع: «سنظل نتبع إجراءات الحكومة الأميركية».

وكانت بوينغ قد وقعت اتفاقات لبيع ما مجموعه 110 طائرات مع الشركتين الإيرانيتين. وقال وزير الخزانة ستيف منوشين الثلاثاء الماضي، إن إيرباص، منافس بوينغ في أوروبا ستفقد أيضا رخصتها لبيع طائرات إلى إيران.

وذكر مويلينبورغ أنه «من المهم جدا» أن تنطبق الإلغاءات على كلتا الشركتين «في محاولة للحفاظ على العدالة في سوق الطائرات». واشنطن - د.ب.أ