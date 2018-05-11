مقتل أبو الباقر الحكيم مسؤول التسليح والتخطيط العسكري لميليشيات الحوثي في البيضاء

قتل القيادي الحوثي، أبو الباقر الحكيم، وهو مسؤول التسليح والتخطيط العسكري في ميليشيات الحوثي الإيرانية بمحافظة البيضاء.

وقتل القيادي الحوثي في مواجهات مع القوات الشرعية في جبهة ناطع - الملاجم بالبيضاء وفقا لسكاي نيوز.

ويعد الحكيم أيضا مشرف الحوثيين في جبهة ناطع، وأحد أبرز قياداتهم في محافظة البيضاء.

هذا وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، قال، في وقت سابق، إن الحوثيين أصبحوا في "كماشة" نتيجة محاصرتهم من مختلف الجهات.

وأوضح الملكي: أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تقوم بردة فعل نتيجة الخسائر التي تتعرض لها، مضيفا أن التحالف ينفذ عمليات نوعية وواسعة ضد المتمردين.

وعن استهداف التحالف للقيادات الحوثية خلال الفترة الأخيرة، قال المالكي: "العمل العسكري منذ بدايته يسير بوتيرة مدروسة حسب جميع الأهداف المسطرة، والتي تتوافق مع القانون الدولي والإنساني (...) تغير الأهداف هو جزء من العمل العسكري".