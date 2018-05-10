سقوط ثاني أكبر معاقل القاعدة في أبين

بسطت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، سيطرتها الكاملة على وادي عذبة، ثاني أكبر معقل لتنظيم القاعدة بمنطقة خبر المراقشة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" ، أن جنود الحزام الأمني والتدخل السريع نجحوا في السيطرة على وادي عذبة، وذلك بعدما تمكنوا من مباغتة عناصر القاعدة في وادي دريهم بخبر المراقشة أبين، صباح الخميس.

وقال مسؤول أمني كبير إن معارك عنيفة شهدتها المنطقة، سقط خلالها 6 قتلى من مقاتلي القاعدة وجرح آخرون، بينما فر البقية باتجاه السلاسل الجبلية القريبة.