فرار عناصر الحوثي من جبهات مديرية موزع في تعز

انسحبت عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز وفرت تاركة خلفها عتادها و أسلحتها و قتلاها بعد قطع خطوط إمداد التعزيزات عنها في جبهة البرح وذلك بعد سيطرة قوات المقاومة الوطنية و ألوية العمالقة على مفرقي الوازعية و البرح.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي حالة من الهلع الشديد وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل فيما استسلم عدد كبير من مسلحيها بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

و تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية و " ألوية العمالقة" و المقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي و تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضمن عمليات عسكرية واسعة و نوعية أنهكت القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي و كبدتها خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.

و قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها و هروبا جماعيا لعناصرها من جبهات القتال منوهة إلى إقدام الميليشيات على تصفية عدد من عناصرها في مدينة البرح بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين خلفهم عتادهم و أسلحتهم وذلك سط انشقاقات مستمرة و هزائم متلاحقة في صفوفها.

و أضافت المصادر إن قوات المقاومة نجحت في تحقيق تقدم كبير و انتزاع مناطق و جبال استراتيجية من مليشيات الحوثي الإيرانية بوتيرة متسارعة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

و تحكم قوات المقاومة سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية التي تقطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه جبهات كهبوب و العمري و عزان و المنصورة و صنفه و الوازعية في ضربات قاصمة أربكت صفوف الحوثيين.

انسحبت عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز وفرت تاركة خلفها عتادها و أسلحتها و قتلاها بعد قطع خطوط إمداد التعزيزات عنها في جبهة البرح وذلك بعد سيطرة قوات المقاومة الوطنية و ألوية العمالقة على مفرقي الوازعية و البرح.

و تشهد صفوف ميليشيات الحوثي حالة من الهلع الشديد وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل فيما استسلم عدد كبير من مسلحيها بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.

و تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية و " ألوية العمالقة" و المقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي و تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضمن عمليات عسكرية واسعة و نوعية أنهكت القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي و كبدتها خسائر كبيرة في العتاد و الأرواح.

و قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها و هروبا جماعيا لعناصرها من جبهات القتال منوهة إلى إقدام الميليشيات على تصفية عدد من عناصرها في مدينة البرح بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين خلفهم عتادهم و أسلحتهم وذلك سط انشقاقات مستمرة و هزائم متلاحقة في صفوفها.

و أضافت المصادر إن قوات المقاومة نجحت في تحقيق تقدم كبير و انتزاع مناطق و جبال استراتيجية من مليشيات الحوثي الإيرانية بوتيرة متسارعة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

و تحكم قوات المقاومة سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية التي تقطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه جبهات كهبوب و العمري و عزان و المنصورة و صنفه و الوازعية في ضربات قاصمة أربكت صفوف الحوثيين.