الجيش المصري يعلن مقتل 21 ارهابياً في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على ثلاثة من العناصر التكفيرية المسلحة خلال إستهداف القوات الجوية لأربعة أوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للإنطلاق وذلك خلال العمليات التي تقوم بها القوات في سيناء.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية - في بيان اليوم - انه تم القضاء على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء والقبض على 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.كما ألقت القوات المصرية القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لـ 232 من المطلوبين جنائياً والمشتبة بهم تم تسليمهم لجهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية .



ودمرت القوات المصرية أيضا 391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها العناصر الإرهابية في الإختباء والإعاشة من بينها 3 منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول 100 م ، كما اكتشفت ودمرت 15 خندق مواصلات مجهزة هندسياً بطول 150 مترا و 300 متر متفرعة إلى خنادق فرعية وعثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الإتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التى تدعو إلى الفكر التكفيرى بشمال ووسط سيناء.