مقتل 60 حوثياً في الساحل الغربي

قتل نحو 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيراني في جبهة الساحل الغربي اليمني خلال الساعات الـ48 الأخيرة، في وقت شهدت جبهة تعز فرار مسلحي الجماعة الانقلابية، وفق ما أوردت مصادر عسكرية، الخميس.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" إن مسلحي الميليشيات قتلوا من جراء غارات طائرات التحالف العربي ومواجهات عنيفة مع ألولية العمالقة والمقاومة التهامية، في عدد من جبهات الساحل الغربي (محافظة الحديدة).

وأشارت أن القصف تركز على تجمعات الميليشيات في مديريات الحالي والدريهمي وجبل راس، لافت إلى اشتباكات دارت بين ألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في شمال مديرية حيس، وأخرى في الطريق المؤدي نحو مديرية التحيتا.

ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه اليمنيون ساعة الصفر لعملية عسكرية لتحرير الحديدة والساحل الغربي لليمن، بعد أن انتهت المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي من الإعداد لهذه العملية.

