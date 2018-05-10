الجيش الإسرائيلي: قاسم سليماني قاد الهجمات الصاروخية في الجولان

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو الذي قاد الهجمات الصاروخية على قواعد الكيان الصهيوني في الجولان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن متحدث باسم الجيش أن الضربات في سوريا استهدفت عشرات المواقع الإيرانية، مشيرة إلى استهداف عشرات من مواقع فيلق القدس الإيراني في سوريا.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن المواقع المستهدفة تضم مقرات قيادة ومواقع استخباراتية إلى جانب أنظمة اعتراض جوي تابعة للجيش السوري.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سنستمر في التحرك بشكل صارم ضد الوجود الإيراني في سوريا، وتم تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ من الداخل السوري على إسرائيل.

وقال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ روسيا قبل شن الضربات على سوريا.