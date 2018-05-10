مندوب قطر في «الجامعة العربية» يثير السخرية بتسجيل كلمته بالهاتف

في مشهد غريب قام ممثل قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب، بتسجيل مقطع فيديو له أثناء مداخلته في الاجتماع، في تصرف غير متوقع. الغريب في الأمر أن ممثل قطر سيف بن مقدم البوعينين، سجل مداخلته، وهو يتحدث مع الكراسي شبه الفارغة في القاعة بعد أن تجاهله الإعلام، حيث استخدم هاتفه الخاص لتسجيل الفيديو.

وأثار مقطع الفيديو لممثل قطر السخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامه بتصوير نفسه، حيث اعتبره البعض أمراً طفولياً لا يدل سوى على ضعف النظام القطري الذي أصبحت جعبته فارغة.

وترأس البوعينين وفد قطر في أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، التي ترأسها الجزائر، ويشارك فيها ممثلون عن بقية الدول العربية.

وظهر السفير القطري، وهو يلقي كلمة سجلها عبر هاتفه، يرد فيها على مندوب البحرين دفاعًا عن قناة الجزيرة التي تبث من الدوحة، وتطالب الدول العربية المقاطعة لقطر بإغلاقها، ضمن مطالب أخرى لإنهاء أزمة الجار الخليجي.

وسخر الكاتب الأحوازي أمجد طه، من تصوير البوعينين، نفسه قائلًا: «بعد أن تجاهله الإعلام وأصبحت القاعة شبه فارغة اضطر سيف بن مقدم البوعينين، ممثل نظام قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب، أن يستخدم هاتفه الخاص لتسجيل مداخلته، ويتحدث مع الكراسي، ما أدري ليش يذكرني في دشتي (نائب كويتي موالٍ لإيران) يوم كان يخطب من جنب الحمام في مجلس حقوق الإنسان وكشفناه».

وعلّق أحد الناشطين على تويتر متهكماً: «هو سعادة سيف بن مقدم البوعينين طويل العمر ويزهزه عصره وينصره على مين يعاديه كان بيصور نفسه».