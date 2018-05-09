الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف -تحالف دعم الشرعية في اليمن- العقيد ركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة 11:29 من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية "شمال عمران" باتجاه أراضي المملكة وأن القوات رصدت صاروخا آخر سقط جنوب مدينة الرياض بمسافة 100 كيلومتر في صحراء غير آهلة بالسكان ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان.

وقال المالكي إن الصاروخين كانا باتجاه مدينة الرياض وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان مبينا أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.