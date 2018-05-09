قبائل صعدة ترفض الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران

أصدرت قبائل صعدة، الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن صعدة يمنية عربية وأن الفكر الإيراني الصفوي دخيل عليها، مشددة على رفضها للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. ودعا بيان قبائل صعدة المغرر بهم للتوقف عن الزج بأبنائهم في حرب عبثية.

فيما أشار البيان إلى أن المقذوفات على القرى الحدودية المجاورة لا تمثل إلا عصابة الحوثي، مؤكداً أن قبائل صعدة ستشكل لجنة سياسية لعقد لقاءات مع سفراء دول التحالف.

وقد عقد ممثلون عن معظم قبائل صعدة اجتماعاً لإعلان موقفهم الرسمي، حيث دانوا تصرفات الميليشيات الحوثية.

وأكد المجتمعون أن صعدة يمنية عربية وأن الفكر الإيراني دخيل عليها، فيما أكد يحيى بن مقيت، شيخ شمل قبائل خولان بن عامر، أن قبائل صعدة ستستمر في القتال إلى جانب الشرعية حتى تحرير آخر منطقة من المحافظة.

وقررت قبائل صعدة أيضاً تشكيل لجنة سياسية وإعلامية لتوضيح موقف قبائل صعدة من الميليشيات الحوثية.

عبدالخالق فايز حمود بشر، أحد مشايخ خولان بن عامر، بدوره، أكد أن الميليشيات حاولت تسويق فكرة تبعية صعدة للحوثيين، فيما كان أبناء المحافظة من ضحايا تجاوزات الحوثيين.

من جانبه، دعا الشيخ علي محمد ناصر قملان، أحد مشايخ قبيلة وائلة آل عمر، جميع أبناء قبائل صعدة للترحيب بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية والانخراط في المعارك في وجه الميليشيات.

وأوضح الشيخ فهد طالب الشرفي، أحد مشايخ خولان بن عامر، أن أغلبية القبائل اليمنية تناهض مشروع الميليشيات وهي تنتظر الفرصة للانتفاض ضد سيطرة جماعة الحوثي في صعدة.

الشيخ شائق محمد شائق، أحد مشايخ قبائل مران، اعتبر أن ميليشيا الحوثي تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن زعيمها بات مشرداً بين عدة مناطق يحاول تفادي الاستهداف.

الشيخ علي حسن جيلان، عضو مديريات الملاحيط، من جهته، دعا القبائل إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال إلى جانب الميليشيات في حربهم العبثية.

