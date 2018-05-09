مصرع 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غربي محافظة تعز

لقي 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم مساء أمس في قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومواجهات مع قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة في جبهة البرح غربي محافظة تعز تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات ألوية العمالقة تواصل تقدمها نحو المدخل الغربي لمنطقة البرح وسط فرار عناصر ميليشيات الحوثي إلى جنوب وشرق المدينة بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة تنفذها قوات المقاومة الوطنية لجيوب وأوكار الميليشيات من التلال الجبلية في مثلث البرح.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن اشتباكات جرت بين قوات المقاومة التهامية وميليشيات الحوثي في الطريق المؤدي نحو مديرية التحيتا في الساحل الغربي أسفرت عن انهاك القدرات العسكرية للميليشيات وفرار عدد كبير من عناصرها من جبهات القتال.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

ونجحت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة في طرد ميليشيات الحوثي من مناطق استراتيجية وتلال جبلية هامة وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة البرح في عمليات عسكرية نوعية وقاصمة والذي بدوره يقطع خطوط الإمداد على ميليشيات الحوثي في عدة جبهات باتجاه كهبوب والعمري وموزع.

وتشهد جبهة الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.