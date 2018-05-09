بالصور.. أهالي سقطرى ينتفضون في وجه «بن دغر»

خرج أهالي سقطرى في مظاهرة حاشدة ثائرين على رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر وطالبوا بطرده من الجزيرة.

كما رفع الأهالي لافتات تعبر عن وقفة شكر وعرفان لدولة الإمارات وأبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم الزكية نصرة للحق، ودحراً للظلم والبغي، لتبقى المواقف الإماراتية التاريخية الداعمة لليمن وشعبه وشرعيته.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد عبرت عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه.