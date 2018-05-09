آخر الأخبار

جاهزية

المرأة السعودية تقود السيارة اعتباراً من 24 يونيو

المصدر:
  • الرياض - أ.ف.ب
التاريخ:
طباعة Email

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء محمد بن عبدالله البسامي في بيان صدر أمس أنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل.

ونقل بيان للحكومة عن البسامي تأكيده «اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات في المملكة».

وفي 26 سبتمبر الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.

وقال البسامي إنه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة «إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية».

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon