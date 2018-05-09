تحضيرات كبرى لإطلاق «معركة الخلاص» لتحرير الحديدة

انتهت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من التحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة الحديدة، وتطهيرها من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية، من خلال غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها قوات التحالف العربي.

فيما تنتظر القوات ساعة الصفر لانطلاق «معركة الخلاص»، وهو ما يتم العمل عليه بهمة رجال نذروا حياتهم لنصرة اليمن وإبقائه عزيزاً عصياً على الأجندات الإقليمية. واليوم العزم معقود على إكمال التحرير وتطهير الحديدة والقضاء على الميليشيا استكمالاً لواحدة من أهم العمليات العسكرية التي سيبنى عليها الكثير في سبيل تحقيق انتصار اليمن وشعبه.

وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وكانت قوات «ألوية العمالقة» قد تقدمت باتجاه مدينة البرح التي تعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي، وأحكمت سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية وقطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد استعادة مفرقي المخا والوازعية.