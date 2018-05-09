حصيلة غنية للعطاء الإماراتي في اليمن الشهر الماضي

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نشاطها خلال الشهر الماضي وفي مختلف المحافظات المحررة، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتطبيع الحياة في هذه المحافظات والتخفيف من معاناة المواطنين، بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.

وخلال شهر أبريل نفذت سلسلة من الأعمال الخيرية والإنسانية، الخدمية والتنموية، وعقدت اجتماعات ولقاءات عدة مع الجهات الرسمية في المحافظات المحررة، لبحث احتياجات هذه المحافظات.

نزول ميداني

كما قام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ زيارات ميدانية بهدف الاطلاع وبشكل مباشر على احتياجات المواطنين والنازحين، حيث تفقد فريق الهلال أحوال النازحين في لحج وأبين، والمهمشين في مريس الضالع، ومقر دار المسنين في عدن والاطمئنان على صحة شخصيات اجتماعية عدنية على سبيل رد الجميل.

وواصلت الهيئة خلال شهر أبريل إيصال المساعدات والمعونات، إلى مختلف المديريات في المحافظات المحررة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين ومحو آثار الحرب، لا سيما قبل شهر رمضان المبارك.

عرس جماعي

وشهد الشهر الماضي أعمالاً متعددة ومتنوعة ونوعية أبرزها العرس الجماعي في عدن، الذي رسمت من خلاله الفرحة على وجوه أكثر من 400 شخص في عدن وجزيرة سقطرى، حيث تكفلت هيئة الهلال الأحمر وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل نفقات العرس، على مدار يومين متتاليين، بالإضافة إلى شراء الهدايا للعرسان.

توقيع اتفاقيات

ووقعت الهيئة مع السلطات المحلية في خمس محافظات محررة اتفاقيات وذلك ضمن «عام زايد» لإعادة تأهيل قطاعات خدمية، بينها مشروع مياه عدن، وترميم وصيانة مدارس في لحج والضالع والمخا وأبين. كما تم الإعلان عن بدء تركيب محطة كهرباء بقوة 100 ميجاوات، سيتم تدشين العمل على تركيبها خلال الأيام المقبلة.

ورفد ذراع الإمارات للأعمال الإنسانية مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن بمعدات وآليات، ويأتي ذلك بهدف معالجة إشكاليات المؤسسة وتطوير القطاع الذي يخدم مئات الآلاف من الأسر في محافظة عدن.

الدفاع المدني

وعززت دولة الإمارات دعم قطاع الدفاع المدني في العاصمة عدن بمعدات حديثة وأجهزة شملت، سيارات، وبدلات لرجال الإطفاء، ومستلزمات تساهم في تفعيل إدارة الدفاع المدني في العاصمة عدن.

وقال نائب مدير الدفاع المدني، مجاهد سلطان، إن دعم دولة الإمارات لقطاع الدفاع المدني مستمر منذ ثلاث سنوات، وساهم بتحسين وتطوير خدمات القطاع وتأهيله ليكون على أتم الجاهزية للقيام بوظائفه وواجباته بالوقت والزمن المطلوب دون قصور أو تأخير، مؤكدا أنه لولا دعم دولة الإمارات فلن نستطيع عمل شيء، فالحرب تسببت بتدهور القطاع ومعداته وآلياته.

أنشطة متعددة

تعددت أعمال وأنشطة الهلال الأحمر الإماراتي في شهر أبريل وتواصلت الأنشطة الرياضية في جامعة عدن، وبدعم سخي من الهلال الأحمر الإماراتي، وتنفيذ نيابة رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وقسم الأنشطة بالجامعة، حيث اختتمت بطولة كرة الطاولة وبطولة التنس إضافة الى بطولة دوري كرة القدم.

وعبر مدير عام الأنشطة بجامعة عدن، صفية باحميد، عن شكرها وتقديرها للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه للجامعة، مشيرة أن قسم الأنشطة جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية للدارسين، وأن تنظيم هذه الأنشطة ينعكس إيجابا على الواقع التعليمي في مختلف الكليات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمهارات والإبداعات الطلابية بالظهور.

كما نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شهر أبريل وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، مسابقة شعرية بالشراكة مع جامعة عدن تنافس في المسابقة عدد من الشعراء، وكرمت أفضلهم بجوائز قيمة. ودشنت جامعة عدن مسابقة القرآن الكريم والإعجاز العلمي ضمن أنشطة المرحلة الأولى للجامعة بدعم الهلال الأحمر الإماراتي. كما تم إطلاق حملة نظافة في عدن تحت شعار عدن تستحق، واستهدفت الحملة تشجير عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن.