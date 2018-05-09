قصف إسرائيلي لمستودع أسلحة بريف دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قصفا إسرائيليا استهدف مستودع أسلحة بريف دمشق، يعتقد تبعيته لإيران.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد نقلت عن مصدر عسكري، قوله إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما" في منطقة الكسوة بريف دمشق وفقا لسكاي نيوز.

وقال قائد عسكري موال للرئيس السوري بشار الأسد، إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للجيش السوري بمنطقة الكسوة، دون أن تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا بعد سمع دوي انفجارات في المنطقة الواقعة جنوبي العاصمة السورية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إسرائيل "نشهد محاولات إيرانية لمهاجمتها من الأراضي السورية".

وأشار إلى أن إسرائيل "في حالة جاهزية عليا دفاعيا وهجوميا"، وأن مهاجمتها "ستواجه برد قوي من قبل قوات الجيش. وقد أعذر من أنذر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر منظومات دفاع جوي في الجولان المحتل، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.