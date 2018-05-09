المقاومة تنتظر ساعة الصفر لتطهير الحديدة من الحوثيين

انتهت قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من التحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة الحديدة وتطهيرها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية من خلال غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها قوات التحالف العربي فيما تنتظر القوات ساعة الصفر لانطلاق معركة الخلاص وهو ما يتم العمل عليه بهمة رجال نذروا حياتهم لنصرة اليمن وإبقائه عزيزا عصيا على الأجندات الإقليمية واليوم العزم معقود على إكمال التحرير وتطهير الحديدة والقضاء على المليشيات استكمالا لواحدة من أهم العمليات العسكرية التي سيبنى عليها الكثير في سبيل تحقيق انتصار اليمن وشعبه وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويأتي الإعلان عن الانتهاء من التحضيرات للعملية العسكرية بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات المقاومة الوطنية و ألوية العمالقة في جبهة البرح بالساحل الغربي لليمن والتي نجحت في طرد ميليشيات الحوثي من مناطق استراتيجية وتلال جبلية هامة وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة البرح في عمليات عسكرية نوعية وقاصمة.

وبالسيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية بجبهة البرح تكون قوات المقاومة قد قطعت خطوط الإمداد على ميليشيات الحوثي في عدة جبهات باتجاه العمري وكهبوب وموزع والهاملي .

وقال مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن إطلاق عملية تحرير الحديدة يأتي مع إكمال تحرير الكثير من المواقع الاستراتيجية قرب المدينة تمهيدا لبدء استعادتها وتحريرها ودحر ميليشيات الحوثي الذين تقترب نهاية مخططهم كثيرا بعد إكمال تحرير الحديدة كونهم سيخسرون منفذا طالما استخدموه لتهريب الأسلحة من إيران مع ما يعنيه هذا من تقدم كبير بات واقعا لا محالة بجهود أبناء اليمن ودعم غير محدود من قوات التحالف لخلاص اليمنيين من محنتهم وتحرير كامل التراب اليمني.

وأضاف أن مدينة الحديدة تضم إحدى أهم الموانئ على ساحل البحر الأحمر، ومنذ بدء المخطط الانقلابي دأبت مليشيات الحوثي الإيرانية على استخدامه في تهريب الأسلحة من إيران، واتخاذه قاعدة لاستهداف مضيق باب المندب أحد أهم المضائق البحرية في العالم وكذلك لاستهداف وتهديد الملاحة الدولية كونه يقع في منطقة استراتيجية شديدة الأهمية.

وأشار إلى أن ميناء الحديدة الذي يقترب من التحرير بدعم قوات التحالف العربي والقوات المسلحة الإماراتية سوف يشكل ضربة قاضية للمليشيات التي تستخدمه لجميع الأعمال غير المشروعة، وسوف يقطع شريان إمدادها بأسلحة الموت الإيرانية التي تستخدمها ضد الشعب اليمني مع ما تعنيه استعادته وتحريره من توسيع رقعة الشرعية واستعادة أمن الملاحة وتجفيف منابع التهريب للمليشيات الإرهابية التابعة لإيران.