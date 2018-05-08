"المقاومة والعمالقة " تتقدمان باتجاه مدينة البرح وانهيار ميليشيات الحوثي

تقدمت قوات "المقاومة الوطنية وألوية العمالقة" اليمنية باتجاه مدينة البرح غربي تعز وأحكمت سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية باتجاه جبهات كهبوب والعمري وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإيرانية وذلك بعد استعادة مفرقي المخا والوازعية وتطهير جيوب وأوكار الميليشيات ضمن عملية عسكرية واسعة كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ودعم من المقاومة الوطنية اليمنية.

وتواصل قوات " المقاومة الوطنية وألوية العمالقة " اليمنية التقدم بمحور الساحل الغربي لليمن وتحقيق الانتصارات العسكرية في ضربات نوعية ومباغتة لمسلحي ميليشيات الحوثي أسفرت عن انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات وفرار جماعي لعناصرها تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم.

وتمكنت قوات "المقاومة الوطنية وألوية العمالقة" اليمنية من التقدم باتجاه مدينة البرح التي تعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي والذي بدوره يقطع أهم خطوط إمداد الميليشيات بين مقبنة وتعز وذلك بعد مواجهات مع الحوثيين تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة وضربات موجعة في مختلف جبهات القتال وسط مصرع العشرات في صفوفها.

وتسيطر قوات "المقاومة الوطنية وألوية العمالقة" اليمنية على مفرقي المخا والوازعية وعلى سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي وسط استمرار تضيق الخناق على مسلحي الحوثي وانهيارات كبيرة في صفوفها وفرارهم من جبهات القتال.

ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.