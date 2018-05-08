حفتر يبدأ عملية عسكرية لتحرير درنة من الإرهاب

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس، بدء عملية عسكرية لتحرير درنة من الإرهابيين، بعدما وصلت المساعي السلمية إلى طريق مسدود.

وقال حفتر في كلمته خلال احتفال بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق «عملية الكرامة» في بنينا شرق بنغازي: «بلغنا إلى أقاصي الجنوب بتضاريسها الوعرة وأنشأنا بها مناطق عسكرية واتسعت دائرة انتشار الجيش وسيطرته إلى مناطق في الغرب والوسط ولم يبق في الشرق إلا درنة التي استمرت من أجلها المساعي السلمية بوساطة العقلاء لنجنبها ويلات الحرب، لكننا وصلنا لطريق مسدود نتيجة تعنت الجماعات الإرهابية الرافضة للسلم».

وأضاف: «عليه فإننا بهذه المناسبة نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب فيها مع إصدارنا للتعليمات لتجنب إصابة المدنيين واحترام قواعد الاشتباك والقوانين الدولية والإنسانية».

من جانبها، طالبت غرفة عمليات الكرامة سكان مدينة درنة، بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات «العصابات الإرهابية».