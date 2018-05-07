تركي المالكي: طيران التحالف استهدف دار الرئاسة في صنعاء

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن طيران التحالف استهدف، اليوم الاثنين، دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، حيث كان يوجد بها قيادات في ميليشيات الحوثي من الصف الأول.

وقال تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بأن التحالف والجيش الوطني اليمني قاما بنزع ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي لتهدد الملاحة الدولية.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى قيام ميليشيات الحوثي بإعاقة عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.

وأضاف المالكي بأن ميليشيات الحوثي قامت بقصف مركز لتأهيل الأطفال بصاروخ في مأرب. كما قامت ميليشيات الحوثي الإيرانية بتوقيف 17 سفينة تحمل مساعدات.

وقال المالكي لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني، كما تم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية، بالإضافة إلى قتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء.