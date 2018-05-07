تواصل قوات " ألوية العمالقة " اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. تقدمها الميداني بمحور الساحل الغربي لليمن والسيطرة على سلسلة جبلية تقع على مشارف مدينة البرح الاستراتيجية غربي تعز وذلك بعد تحرير مفرقي المخا والوازعية في عمليات عسكرية نوعية كبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذلك بدعم من المقاومة الوطنية اليمنية.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي استهدفت آلياتهم وتعزيزاتهم العسكرية في ضربات مباغتة أنهكت قدراتهم العسكرية وأربكت صفوفهم.

بإسناد من #القوات_المسلحة_الإماراتية .."#ألوية_العمالقة" تواصل تقدمها الميداني نحو مدينة البرح غربي تعز واستسلام أعداد كبيرة من ميليشيات الحوثي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aB3IesQIgT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 7, 2018

ولقي أكثر من 20 قناصا حوثيا مصرعهم إثر مواجهات مع قوات " ألوية العمالقة " على الجبال المحيطة بمدينة البرح إضافة إلى مقتل واستسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وسط انهيارات متلاحقة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم العسكري.

يشار إلى أن قوات "ألوية العمالقة" اليمنية قد سيطرت على مفرقي المخا والوازعية غربي تعز إضافة إلى سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي والتبة السوداء وجبل الخزان الاستراتيجي وسط استمرار تضييق الخناق على مسلحي الحوثي وانهيارات كبيرة في صفوفها وفرارهم من جبهات القتال.

ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة في مفرق "المخا - البرح" غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.