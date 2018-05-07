الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين باليستيين اطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية شمال محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الصاروخين اللذين رصدتهما قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة الثامنة وسبعة وأربعين دقيقة من مساء اليوم كانا باتجاه مدينة نجران بطريقة متعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأوضح ان الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراضهما ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.