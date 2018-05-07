الملك سلمان يأمر بتوفير الحماية لكل من يبلّغ عن ممارسات فساد

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير الحماية لكل من يبلغ عن ممارسات فساد. وقالت قناة العربية، أمس، إن خادم الحرمين الشريفين أمر بتوفير الحماية لكل موظف يتقدم ببلاغ عن «ممارسات الفساد المالي والإداري»، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة. وذكرت القناة أن هذا الأمر يقضي بتوفير الحماية الكافية للموظف الذي يبلغ عن الفساد «بما يضمن عدم التعرّض له وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه».

ووجّه الملك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإبلاغ عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأيِّ حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.

وثمّن الدكتور خالد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأمر الملكي، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات».

وأكد المحيسن أن القيادة السعودية ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلّغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.

ورفع المحيسن الشكر والعرفان لخادم الحرمين على ما تحظى به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من رعاية ودعم غير محدود من لدنه، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز عملها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصّرين.