الإمارات: لا مطامع في اليمن وجهودنا لاستقراره

أكدت الإمارات أن لا مطامع لها في اليمن الشقيق أو في أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية، إنما تأتي دعماً لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والتصعيد الذي تناول الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي لدعم اليمن واستقراره وأمنه.

واستهجنت الوزارة إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع بصلة، وتدرك الدولة الدور الذي يقوم به الإخوان ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة، ومنها ما يتعلق بجزيرة سقطرى. وتؤكد الإمارات ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف بما يصب في مصلحة الحوثيين.

إلى ذلك، انتفض أهالي سقطرى ضد الحملات التي تتعرض لها الإمارات من قبل «الإخوان» وإعلامهم، وخرجت في مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها المئات من أبناء الجزيرة.

من جهة ثانية، سحقت قوات «ألوية العمالقة» اليمنية بدعم وإسناد القوات المسلحة الإماراتية، أقزام ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي وكبدتهم خسائر فادحة رسمت ملامح نهاية الميليشيا الإيرانية، وحررت ألوية العمالقة، مفرق ومدينة البرح، ومرتفعات عدة في جبهة الساحل الغربي، ومفرق الوازعية غربي تعز، وذلك بعد استعادة مفرق المخا.

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