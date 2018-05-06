الانتخابات اللبنانبة..انتهاء التصويت وضعف الاقبال

انتهت عملية التصويت، الأحد، في أول انتخابات برلمانية يشهدها لبنان منذ 9 سنوات.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا ضعيفا من الناخبين، ما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون وسياسيين آخرين لمناشدة اللبنانيين بتكثيف التصويت قبل إغلاق الصناديق.

وبلغت نسبة الاقتراع حتى منتصف نهار الأحد 24.47 في المائة، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وبحسب المحللين، فإن هذه الأرقام تشير إلى ضعف نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، أكثر من 500 مرشح، و77 لائحة، على 128 مقعداً في مجلس النواب.

وأجريت الانتخابات وفق قانون انتخاب جديد يعتمد مبدأ النسبية والصوت التفضيلي ضمن اللوائح الانتخابية.