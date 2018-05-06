"ألوية العمالقة" اليمنية تحرر مفرق الوازعية

تمكنت قوات "ألوية العمالقة" اليمنية من تحرير مفرق الوازعية غربي تعز والسيطرة الكاملة عليه وعلى التلال المحيطة به وذلك بعد استعادة مفرق المخا وتطهير المنطقة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي الإيرانية ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ودعم من المقاومة الوطنية اليمنية والتهامية.

وتواصل قوات " ألوية العمالقة " اليمنية التقدم بمحور الساحل الغربي لليمن وتحقيق الانتصارات العسكرية في ضربات نوعية وقاصمة لمسلحي ميليشيات الحوثي الايرانية أسفرت عن انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات و فرار جماعي لعناصرها تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم .

وتمكنت قوات "ألوية العمالقة" اليمنية من تحرير مفرق الوازعية الذي يعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي والذي بدوره يقطع أهم طرق إمداد الميليشيات بين البرح ومقبنة وتعز وذلك بعد مواجهات مع الحوثيين والسيطرة على وادي رسيان تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة وضربات موجعة في مختلف جبهات القتال وسط مصرع العشرات في صفوفها.

يذكر أن قوات "ألوية العمالقة" اليمنية سيطرت صباح اليوم على مفرق المخا غربي تعز إضافة إلى السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي والتبة السوداء وجبل الخزان الإستراتيجي وسط استمرار تضيق الخناق على مسلحي الحوثي وانهيارات كبيرة في صفوفها وفرارهم من جبهات القتال.

ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة في مفرق "المخا - البرح"غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.