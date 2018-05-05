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خادم الحرمين يصدر أمراً بحماية المبلّغين عن الفساد

المصدر:
  • الرياض
التاريخ:
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه.

وقال رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن، إن الأمر الملكي "يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه".

كما يتضمن القرار، بحسب المحيسن، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أية جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.

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