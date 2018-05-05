المجلس الوطني الفلسطيني يعلّق الاعتراف بإسرائيل

كلّف المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وأكد في ختام أعماله في مدينة رام الله، وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس. وأعلن المجلس الذي أعاد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً لمنظمة التحرير، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

ميدانياً، أطلقت قوات الاحتلال، أمس، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المحتجين الفلسطينيين الذين توافدوا على السياج العنصري الفاصل في غزة في الجمعة السادسة من مسيرة العودة الكبرى، والتي أطلقت عليها «جمعة عمال فلسطين» لتزامنها مع يوم العمال العالمي وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 440 فلسطينياً.

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