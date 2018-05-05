الإمارات: علاقاتنا تاريخية وأسرية وثيقة مع سقطرى وسنواصل دعم أهلها

أكدت دولة الإمارات عمق العلاقات التاريخية والأسرية مع سقطرى وأهلها، وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر «تويتر»: اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخراً ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم.

وانتقدت مصادر حكومية يمنية محاولات البعض الطعن في مصداقية التحالف العربي في جزيرة سقطرى، أو أي منطقة أخرى في اليمن، معتبرة أن هذه المزاعم تقف وراءها بوضوح الأذرع الإعلامية القطرية والإيرانية، الهادفة إلى تشويه دور التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تسعى هي وحلفاؤها إلى دحر الإرهاب والميليشيات المدعومة من إيران.

وتشهد سقطرى مسيرة تنموية وإعمارية جارية على قدم وساق، تقوم بها دولة الإمارات بشكل متواصل ومستمر من خلال افتتاح مشاريع وأعمال إغاثية وإنسانية.

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