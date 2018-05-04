مصر: لا نرسل قوات خارج أراضينا إلا وفقاً لآليات محددة

قالت الخارجية المصرية إن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية-في بيان اصدره اليوم-ان تصريحات وزير الخارجية المصرية سامح شكرى خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء الماضي ، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، جاءت رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.