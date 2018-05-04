دعوى قضائية ضد قطر لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية في مصر

أعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أنه سيتم رفع دعوى تعويض ضد قطر بشأن تضرر المواطنين المصريين من جراء العمليات الإرهابية، بعد تأكد وثبوت تمويلها العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أنه تمّ تشكيل لجنة تلقي التوكيلات التي شكلتها المنظمة بالتعاون مع المنظمة الفيدرالية لحقوق الإنسان، حيث تلّقت 7 توكيلات من أسر الضحايا والمصابين في العمليات الإرهابية.

وأضاف أبو سعدة في تصريحات له، أنه لم يحدد بعد موعد رفع الدعوى القضائية، مرجحاً أن يتم ذلك خلال 48 ساعة.

مضيفاً أنه نظراً لعدم وجود سفارة لقطر في مصر، فهناك طرق دبلوماسية سيتم اتباعها لإبلاغهم بالدعوى، وهو ما تتم دراسته حالياً، مشيراً إلى أنه سيتم التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر، لتعويض أُسر ضحايا الإرهاب، على غرار ركاب الطائرة الأميركية «بان أميركان» التي سقطت في لوكيربي، وتحملت ليبيا دفع تعويضات وصلت لـ 10 ملايين دولار.

وأضاف أن أغلب التوكيلات جاءت من أسر محافظة شمال سيناء، تليها محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى أنه حصر خسائر ممتلكات المسيحيين في مصر التي تقدر بـ 60 مليون جنيه.